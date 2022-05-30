Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ülkelerinin ekonomilerini olumsuz etkiliyor. O ülkelerden biri Almanya.

Almanya'da ithalat fiyatları, hızlı yükselişini nisan ayında da devam ettirdi. Ülkede ithalat fiyatları nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,7 arttı. Bu, Eylül 1974'ten beri en yüksek yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Federal İstatistik Ofisine göre, ithalat fiyatlarındaki hızlı yükselişe enerji ürünlerindeki keskin artışlar neden oldu.

“Nisan ayına ilişkin veriler Ukrayna'daki savaşın ilk etkilerini yansıtıyor”

Nisanda enerji ithalat fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 157,4 pahalandı.

Ofisin açıklamasında “Nisan ayına ilişkin veriler Ukrayna'daki savaşın ilk etkilerini yansıtıyor” denildi.

Analistler, artan ithalat maliyetlerinin tüketici fiyatlarını da etkileyeceğini tahmin ediyor.