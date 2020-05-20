Almanya'da ırkçılıkla mücadelede önemli bir adım atıldı. Almanya'da Irkçılıkla Mücadele Komisyonu, Başbakan Angela Merkel başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

Göçmenlerin günlük hayatta karşılaştıkları hakaret, şiddet ve ayrımcılıklar ele alındı, ırkçı şiddetin mağdurlarının korunması için önerilerde bulunuldu.

Toplantıda, Almanya'da koronavirüs sürecinde dahi durmayan ırkçı saldırılar en üst düzeyde masaya yatırıldı. Devletin ırkçılık mağdurlarının yanında daha güçlü bir şekilde durması gerektiği vurgulandı.

Yeni ve daha katı önerilerin geliştirilmesi kararlaştırıldı

Sonbahara kadar aşırı sağla mücadele için yeni ve daha katı önerilerin geliştirilmesi kararlaştırıldı.

Bunun öncesinde ise ağustos ayında sivil toplum kuruluşları, göçmen örgütlerinin temsilcileri ile bilim insanlarının da katılacağı bir toplantı yapılacak.

Eylem planına ilişkin taslak metnin ise ekim ayı içerisinde olgunlaşması bekleniyor.

"Tahammül edilemez bir durum"

Adalet Bakanı Christine Lambrecht, "Ülkemizde aşırı sağcıların ve ırkçıların her gün başka insanlara saldırmaları tahammül edilemez bir durumdur." dedi.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de "Aşırı sağcılık, Almanya'da şu an kamu güvenliğimizin en büyük tehdididir" değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen kuruluşları, Hanau katliamı sonrası aşırı sağla mücadele kapsamında komisyon kurulmasını talep etmişti.