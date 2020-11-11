Polis biriminin, Gümrük Dairesi'nin Emmerich şubesinde 10 gün önce yapılan soyguna ilişkin açıklamasında, dairenin deposunun 3 kişi tarafından soyulduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Soygunun profesyonelce planlanıp uygulandığı ifade edilen açıklamada, Gümrük Dairesi'nin deposuna komşu binadaki bir daireden özel bir matkap kullanılarak ulaşıldığı ve 6,5 milyon euro nakit paranın çalındığı kaydedildi.

Başına ödül kondu

Fail olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğraflarını yayımlayan polis, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu.

