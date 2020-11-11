Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da duvarı delinen Gümrük Dairesi'nden 6,5 milyon euro çalındı
[Fotoğraf: AA]
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin Duisburg kentindeki Gümrük Dairesi'nin deposuna komşu binadan matkapla delik açıldı ve 6,5 milyon euro çalındı.
Polis biriminin, Gümrük Dairesi'nin Emmerich şubesinde 10 gün önce yapılan soyguna ilişkin açıklamasında, dairenin deposunun 3 kişi tarafından soyulduğunun tahmin edildiği belirtildi.
Soygunun profesyonelce planlanıp uygulandığı ifade edilen açıklamada, Gümrük Dairesi'nin deposuna komşu binadaki bir daireden özel bir matkap kullanılarak ulaşıldığı ve 6,5 milyon euro nakit paranın çalındığı kaydedildi.
Başına ödül kondu
Fail olduğundan şüphelenilen bir kişinin fotoğraflarını yayımlayan polis, olayın aydınlatılmasına yardımcı olacak kişiye 100 bin euro ödül verileceğini duyurdu.
Son Haberler
- 17:34
- 17:30
- 17:31
- 17:27
- 17:34
Sıradaki Haber
Afganistan'da roket saldırısı: 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz