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Afganistan'da roket saldırısı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen roket saldırısında 4 sivil hayatını kaybetti.
Dün akşam saatlerinde Kandahar'a bağlı Zhari bölgesine roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kadın hayatını kaybetti.
Henüz kimsenin üstlenmediği saldırının, Taliban tarafından yapılmış olabileceği üzerinde duruluyor.
ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmasına rağmen Afganistan'da şiddet olayları son bulmadı.
Kandahar'a bağlı Maiwand ilçesinde 8 Kasım'da düzenlenen intihar saldırısında da 4 kişi yaşamını yitirirken en az 30 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
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