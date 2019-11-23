Dünya
Almanya'da camiye boyalı saldırı23 Kasım 2019 Cumartesi 18:45 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 18:45
Almanya'da bir caminin duvarı kimliği belirsiz kişilerce boyandı. Camiye karşı yapılan saldırının arkasında siyasi nedenler olabilme ihtimaline karşı soruşturma başlatıldı.
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Dresden şehrinde, Marwa Elsherbiny Kültür ve Eğitim Merkezine ait camiye boyalı saldırı gerçekleştirildi.
Caminin dış cephesi, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırmızı boya ile boyandı.
Polis sözcüsü, camiye karşı yapılan saldırının arkasında siyasi nedenler olabileceğini belirtirken savcılık saldırı hakkında soruşturma başlattı.
Cami, Almanya’nın Dresden şehrinde 1 Temmuz 2009 tarihinde ırkçı ve İslamofobik cinayete kurban giden Marwa El-Sherbini’nin adını taşıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: almanya cami boyalı saldırı