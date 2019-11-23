Doğu Afrika ülkesi Kenya’da yağışlar şiddetini artırdı. Yağışlar toprak kaymasına sebep olurken, en az 24 kişi hayatını kaybetti. Toprak kayması sonucu bazı yollar ise kullanılamaz hale geldi, evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Yetkililer, özellikle Nyarkulian ve Parua köylerinde ağır maddi zararın meydana geldiğini açıkladı. Toprak kayması sonucu bir köprünün de enkaz altında kaldığı aktarıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Savunma ekipleri hayatta kalanları kurtarmak için hala çalışmalarına devam ediyor. Resmi verilere göre aralarında 7 çocuk dahil en az 12 kişinin cesetlerinin enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.

[Fotoğraf: İHA]

İlçe Komiseri Apollo Okello, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Aramalara devam ediyoruz. Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerimiz zorlanıyorlar, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Kaynak: İHA