Kenya'da şiddetli yağış toprak kaymasına sebep oldu: 24 ölü23 Kasım 2019 Cumartesi 17:25 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 17:30
Kenya’da şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle en az 24 kişi hayatını kaybetti. Bazı yollar enkaz ve çamur nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Doğu Afrika ülkesi Kenya’da yağışlar şiddetini artırdı. Yağışlar toprak kaymasına sebep olurken, en az 24 kişi hayatını kaybetti. Toprak kayması sonucu bazı yollar ise kullanılamaz hale geldi, evlerin büyük bir kısmı çamur altında kaldı.
Yetkililer, özellikle Nyarkulian ve Parua köylerinde ağır maddi zararın meydana geldiğini açıkladı. Toprak kayması sonucu bir köprünün de enkaz altında kaldığı aktarıldı.
Savunma ekipleri hayatta kalanları kurtarmak için hala çalışmalarına devam ediyor. Resmi verilere göre aralarında 7 çocuk dahil en az 12 kişinin cesetlerinin enkaz altından çıkarıldığı öğrenildi.
İlçe Komiseri Apollo Okello, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Aramalara devam ediyoruz. Kötü hava koşulları nedeniyle ekiplerimiz zorlanıyorlar, vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.
Kaynak: İHA