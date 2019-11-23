Dünya

Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı

23 Kasım 2019 Cumartesi 16:57 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 17:02

Irak ve İran'da devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle daha önce yaya geçişine kapatılan Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı.

[Fotoğraf: AFP]