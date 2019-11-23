Dünya
Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı23 Kasım 2019 Cumartesi 16:57 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 17:02
Irak ve İran'da devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle daha önce yaya geçişine kapatılan Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı.
[Fotoğraf: AFP]
Irak Gümrükler Heyetinden yapılan açıklamada, Şelemçe Sınır Kapısı'nın tekrar açıldığı ifade edildi.
Heyetin 16 Kasım'daki açıklamasında, İran'da başlayan gösteriler nedeniyle, Tahran yönetiminin talebi üzerine Irak'tan İran'a yaya geçişlerinin tek taraflı durdurulduğu belirtilmişti.
Kaynak: AA