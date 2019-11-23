Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah Tıp Kompleksi temel atma töreninde konuşan Heniyye, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili kararına tepki göstererek, "Karar, siyonizme hizmet etmek için bölgeyi yeniden haritalandırıyor." dedi.

Heniyye, Filistin'in ve bölgenin kaderini değiştirecek bu kararı kabul etmeyeceklerini, bazı ülkelerin ve 107 ABD kongre üyesinin kararı reddetmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 18 Kasım'da yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA