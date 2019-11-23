Ulusal Mahkeme'de yürütülen soruşturmada savcı De la Mata, 82 yaşındaki Rıfat Esed'in 8 çocuğu, 2 eşi ve 3 şirket yöneticisi aracılığıyla organize bir suç örgütü gibi çalıştığını ve İspanya'da toplam 695 milyon euro para akladığını belirtti.

De la Mata'nın sunduğu iddianamede, Rıfat Esed'in 1980'li yıllardan itibaren Suriye Ulusal Hazinesinin yasa dışı olarak kullanımdan kaldırdığı fonları, farklı Avrupa ülkelerinde akladığı kaydedildi.

Suriye'den 1984'te ayrılan Rıfat Esed'in, Hazine'den çıkardığı fonlar dışında haraç, tehdit, arkeolojik eser ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi çok sayıda suç faaliyetinden yasa dışı kaynaklar elde ettiği bildirildi.

Rıfat Esed'in İspanya'daki faaliyetlerinde, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan Malaga ve Marbella'yı merkez olarak kullandığı ve buralarda çok sayıda mülk satın aldığı ifade edildi.

Esed'in mevcut durumda İspanya'da, çocukları ve eşleri adına kayıtlı şirketlere ait gibi göstererek gizlediği, toplam 695 milyon euro değerinde 507 taşınmazın sahibi olduğu kaydedildi.

Rıfat Esed hakkında İspanya'dakine benzer suçlamalarla Fransa, Cebelitarık, Panama ve İngiltere'de de açılmış davalar bulunuyor.

Suriye'de güvenlik sorumlusu olduğu dönemde, 1982'de ülkenin orta kesimlerinde sivil katliamı yapan ve bundan dolayı "Hama Kasabı" diye adlandırılan Rıfat Esed, İsviçre'de de yargılanıyor.

Kaynak: AA