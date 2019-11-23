Dünya
Hırvatistan'da ormanda 71 düzensiz göçmen yakalandı23 Kasım 2019 Cumartesi 15:43 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 15:51
Hırvatistan'da Rijeka şehri yakınlarındaki ormanda yapılan operasyonda 71 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Polisten yapılan açıklamada, yakalanan göçmenlerin kimliklerinin belirsiz olduğu ifade edilerek, "Yakalanan kişilerin Hırvatistan'a yasa dışı yollarla gelen yabancı uyruklular oldukları tespit edildi." denildi.
Açıklamada, söz konusu düzensiz göçmenlerin iltica talebinde bulunmadıkları kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Rijeka