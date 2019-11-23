Yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle 19 ay hapiste kalan ve ay başında serbest bırakılan Lula Da Silva, mensubu olduğu İşçi Partisinin Sao Paulo'daki konferansında konuştu.

Silva, konuşmasında, ülkenin aşırı sağcı hükümetine ve kendisini haksız yere demir parmaklıklar arkasına gönderdiğini söylediği kişilere karşı öfkesini, onların "hayatını cehenneme çevireceğini" dile getirerek ifade etti.

"74 yaşında hiddetli bir adamla yüzleşmenin ne demek olduğunu bilmiyorlar." diyen Silva, hakkındaki suçlamaları bir kez daha reddetti.

Silva, şöyle devam etti:

"Bugün, federal polise teslim olduğum günden çok daha güçlü hissediyorum. Bu ülke için savaşmaya her zamankinden daha fazla istekliyim. Sadece onların hayatını cehenneme çevirmekle kalmayacağımı, yaşadıklarını deneyimlemeyi hak etmeyen Brezilya halkını da savunacağımı göreceksiniz."

Eski Devlet Başkanı Silva, 8 Kasım'da tahliye edilmişti

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesince pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından aldığı 12 yıl 1 aylık hapis cezası kesinleşen eski Brezilya Devlet Başkanı Silva, 8 Nisan 2018'de federal polise teslim olmuştu.

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinin başkenti Curitiba'da bir hapishanede 19 aydır hapis yatan Silva, hakkındaki tahliye talebinin kabul edilmesinin ardından 8 Kasım'da serbest bırakılmıştı.

Silva, ülkedeki yolsuzluğa karşı başlatılan "araba yıkama" adıyla bilinen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan siyasetçi ve iş insanları arasındaki en önemli figür olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: AA