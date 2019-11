Terör saldırıları küresel barışa tehdit olmaya devam ediyor. Avustralya merkezli İktisat ve Barış Enstitüsünün raporuna göre, 2018 yılında 15 binden fazla insan terör saldırılarında yaşamını yitirdi.

Rapora göre, listenin ilk sırasında 7 binden fazla can kaybıyla Afganistan yer alıyor. Onu, 2 bin can kaybıyla Nijerya takip ediyor. Üçüncü sırada ise bin 54 can kaybıyla Irak var.

2002-2018 yılları arasında Ortadoğu, Güney Asya ve Sahra Altı Afrikası'ndaki ölümlerin yüzde 90'ından fazlası da terör kaynaklı.

Saldırıların genel mağdurları Müslümanlar

Fransız Terör Kurbanları Derneği de dünyadaki terör saldırılarının yüzde 80'e yakın kısmının mağdurunun Müslümanlar olduğunu açıkladı.

Derneğin açıklamaları, özellikle "Avrupa'daki terör saldırılarını Müslümanlar yapar, Müslüman olmayanlar mağdur olur" algısının yanlışlığını da rakamlarla ortaya koyuyor.

Dernek ayrıca, Müslümanları ve göçmenleri hedef alan aşırı sağcı saldırıların da arttığına dikkat çekti.

