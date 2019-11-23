Dünya
Hindistan'da boğaya çarpmamak için ani fren yapan minibüs devrildi: 12 ölü23 Kasım 2019 Cumartesi 14:24 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 14:31
Hindistan'ın Racastan eyaletinde, bir anda yola çıkan boğaya çarpmamak için fren yapan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Polis, Maharaştra eyaletinden Haryana eyaletine yolcu taşıyan bir minibüsün, Nagaur bölgesinde otoyola çıkan boğaya çarpmamak için ani fren yapmasının ardından devrildiğini belirtti.
Polis, ters dönen minibüsteki 6'sı kadın 12 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan 10 kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: racastan otobüs kazası kaza