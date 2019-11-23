Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Önemli yasa görüşmeleri dışında meclis oturumlarına katılmayı askıya alma kararı aldık." denildi.

Açıklamada, meclis oturumlarına katılmama gerekçesi olarak hükümetin ülke içi ve dışındaki yerlerinden edilmiş insanların geri dönüşüyle ilgili verdiği taahhütleri yerine getirmemesi gösterildi.

Gösterilerin sürdüğü Bağdat’ta, Yeşil Bölge'de bulunan meclis bugün yeni seçim yasasıyla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere toplanamadı.

Meclis oturumu, yeterli sayıya ulaşılamadığı için pazartesi gününe ertelendi.

Irak'taki kanlı gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine şiddet kullanılması talimatı verdiğini belirttikleri Başbakan Adil Abdulmehdi ile yolsuzlukla suçladıkları hükümetin istifasını istiyor.

Kaynak: AA