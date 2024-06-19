Az Bulutlu 29.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.06.2024 18:43

Almanya'da bir lisede "Filistin'e destek gösterisi endişesiyle" mezuniyet töreni iptal edildi

Almanya'da bir lise, "öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle" temmuzda düzenlenmesi planlanan mezuniyet törenini iptal etti.

Almanya'da bir lisede "Filistin'e destek gösterisi endişesiyle" mezuniyet töreni iptal edildi
[Fotograf: AA]

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Berlin'deki Tiergarten Lisesi yönetimi, bu yıl mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlerine yazı gönderdi.

Yazıda, "güvenilir bir kaynaktan", 5 Temmuz'da yapılması öngörülen törende mezunların büyük bir bölümünün siyasi gösteri yapmayı planladığı bilgisinin alındığı belirtildi.

Okul yönetiminin, törende taşkınlıkların yaşanabileceği ve etkinlikte güvenliği sağlamanın garanti altına alınamayacağı endişesi taşıdığı aktarılan yazıda, törenin iptal edildiği kaydedildi.

Yazıda, bu durumun "üzücü" olduğu ifade edilerek öğrencilerin karnelerini temmuz başında okuldan alabileceği bilgisi verildi.

Haberlerde, törenin okul dışında bir sinemada yapılmasının öngörüldüğü ve okul yönetiminin törende Filistin'i sembolize eden puşiyi (Filistin kefiyesi) yasaklayamayacağından böyle karar verildiği aktarıldı.

Bir WhatsApp grubunda yer alan 120 öğrenciden 50'sinin törene Filistin'i desteklemek için Filistin kefiyesi takarak katılmak istediğine ilişkin bilgi alındığı ifade edilen haberde, velilerin törende özel bir güvenliğin görevlendirilmesi yönündeki teklifinin de okul yönetimince reddedildiği kaydedildi.

Berlin eyaletinin Eğitim, Gençlik ve Aile Bakanlığından yapılan açıklamada, konunun basından öğrenildiği ve ilgili daireye iletildiği belirtildi.

Açıklamada, "okul yönetimiyle bir çözüm bulunmasının amaçlandığı ve karnelerin öğrencilere uygun bir ortamda verilmesini sağlamak istendiği" kaydedildi.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
BM: İsrail'in saldırıları Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:14
İsrail Başbakanlığı: ABD Büyükelçisi, silah ve mühimmatın teslim sürecinde olduğunu söyledi
18:47
Güney Kore düşük doğum oranları nedeniyle "demografik ulusal acil durum" ilan etti
18:07
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
18:06
BM: İsrail'in saldırıları Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine erişimi engelliyor
18:04
Malatya'da traktör devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
17:56
Filipinler Genelkurmay Başkanı: Çinlilerden, teçhizatımızı iade etmelerini istiyoruz
"Medeniyetler beşiği" Antalya'nın ören yerleri ziyaretçilerini yıldızlar eşliğinde ağırlıyor
"Medeniyetler beşiği" Antalya'nın ören yerleri ziyaretçilerini yıldızlar eşliğinde ağırlıyor
FOTO FOKUS
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
Salda Gölü'nde sürüklenen çocuğu tatilci botla kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ