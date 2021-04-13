Haber Giriş: 13 Nisan 2021 Salı 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da aşırı sağcı "S Grubu" hakim karşısında
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü üyeleri yargılanıyor. "S Grubu" olarak adlandırılan örgütün üyeleri, camilere saldırılar düzenlemek ve iç savaş koşulları oluşturmakla suçlanıyor.
Müslümanları öldürmeyi ve iç savaş çıkarmayı planlayan aşırı sağcı terör örgütünün üyesi ve destekçisi olmakla suçlanan 12 kişi Stuttgart'ta hakim karşısına çıktı.
İddianamede, zanlıların silah temin ederek camilere saldırılar düzenlemenin yanı sıra, siyasileri ve farklı düşünenleri hedef almayı planladıklarına dikkat çekildi.
Terör örgütü kurma
12 zanlıdan 11'i geçen yıl Şubat ayında tutuklanmıştı.
Biri firari durumda olan zanlılar cinayet ve insanlığa karşı suç işlemek amacıyla terör örgütü kurmak suçlamasıyla yargılanıyor.
Önümüzdeki günlerde devam edecek dava için 2022 yılının ortalarına kadar duruşma tarihi belirlendi.
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