Almanya'da aşırı sağcı AfD partisinin oyları tekrar yükselişte

Forsa şirketinin 12-18 Aralık tarihinde 2501 kişiyle yaptığı anket sonucuna göre, ekim ayından bu yana 2 puan düşüş gösteren AfD, oylarını tekrar yüzde 23 oranına yükseltti.

Anket sonucuna göre Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5, Sol Parti yüzde 3 oranına sahip partiler olarak belirlendi.

Bu sonuçla Almanya'da koalisyonu oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP'nin oy oranı toplamı yüzde 32 oldu.

Ankete göre AfD Almanya'da en çok oy oranına sahip ikinci parti konumunu sürdürdü.

Ekim ayında ARD Almanya Trendi'nin yaptırdığı anket sonucuna göre de AfD ilk kez yüzde 23 oy oranına ulaşmıştı.

Ankete katılanların yüzde 81'i, ülke siyasetindeki çoğu politikacının halkın günlük yaşamından haberdar olmadıklarını dile getirdi.