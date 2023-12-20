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Dünya
AA 20.12.2023 06:01

Almanya, İran'ın Berlin maslahatgüzarını Dışişlerine çağırdı

Almanya'da bir sinagoga yönelik planlanan saldırıyla ilgili olarak İran'ın Berlin maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Almanya, İran'ın Berlin maslahatgüzarını Dışişlerine çağırdı

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'ne göre Kasım 2022'de Bochum'da bir sinagoga yapılması planlanan saldırının izleri bir İran devlet kurumuna uzanmaktadır. Bu nedenle İran maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdık." denildi.

Açıklamada Almanya'daki Yahudi toplumunun saldırıya uğrayacak olmasının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Almanya'da yabancıların kontrolündeki hiçbir şiddete müsamaha göstermeyeceğiz. Kararın kesin gerekçeleri ve sonuçları AB düzeyinde dahil olmak üzere (İran'a karşı) ileriki adımlar açısından önem taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi, dün İran asıllı bir Alman'ı kundaklama girişiminden dolayı 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme'deki kararda kundaklama girişiminin arkasında İran devlet kurumlarının bağlantısı olduğu belirtilmişti.

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