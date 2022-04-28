Almanya'nın Aachen kentinde kurulan panayırda salıncağa binen 4'ü çocuk 24 kişi kabus yaşadı.

Panayırda yüksekliği 40 metreye kadar çıkabilen salıncağa binenler eğlencelerinin tam ortasında korku dolu anlar yaşadı. Salıncak 25 metre yükseklikte iken bir anda durdu.

İlk anlardaki panik, itfaiyenin gelmesiyle azaldı ancak yarım saat kadar süren kurtarma çalışmaları sırasında aşağıda endişeli bir bekleyiş hakimdi.



Soğuk hava nedeniyle üşüyen eğlence tutkunlarına da battaniye verildi.