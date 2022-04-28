Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya'da 25 metre yükseklikteki salıncakta asılı kaldılar
Almanya'nın Aachen kentindeki panayırda içinde 24 kişinin olduğu salıncak 1 saat havada asılı kaldı. Soğuk havada zor anlar yaşayan eğlence tutkunlarının imdadına itfaiye koştu.
Almanya'nın Aachen kentinde kurulan panayırda salıncağa binen 4'ü çocuk 24 kişi kabus yaşadı.
Panayırda yüksekliği 40 metreye kadar çıkabilen salıncağa binenler eğlencelerinin tam ortasında korku dolu anlar yaşadı. Salıncak 25 metre yükseklikte iken bir anda durdu.
İlk anlardaki panik, itfaiyenin gelmesiyle azaldı ancak yarım saat kadar süren kurtarma çalışmaları sırasında aşağıda endişeli bir bekleyiş hakimdi.
Soğuk hava nedeniyle üşüyen eğlence tutkunlarına da battaniye verildi.
Etiketler: Almanya
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