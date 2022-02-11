Birlikten yapılan açıklamada, bu yıl için Almanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYH) ilişkin büyüme beklentisinin yüzde 3,6’dan yüzde 3’e indirildiği bildirildi.

DIHK, Almanya ihracatı büyüme tahminini de yüzde 7’den 6'ya düşürdü.

Ülkenin ihracatı geçen yıl yüzde 9,4 artış kaydetmişti. DIHK, Almanya’da enflasyonun bu yıl yüzde 3,1’den yüzde 3,5’e yükselmesini bekliyor.

Alman şirketlerinin hem mevcut iş durumlarını ve hem de gelecek 12 ay için beklentilerini sonbahar dönemine göre daha olumsuz olarak değerlendirdikleri ifade edilen açıklamada, artan enerji fiyatları, ham madde ve nitelikli işçi eksikliği aşağı yönlü revizeye sebep olarak gösterildi.

Açıklamada, Almanya’da tüm sektörlerden yaklaşık 28 bin şirketle yapılan ankette, şirketlerin yüzde 64 ve sanayi şirketlerinin yüzde 85’inin "enerji ve ham madde" fiyatlarını şu anda en büyük risk olarak gördüklerinin ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

GSYH'nin daha da düşmesi bekleniyor

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Öte yandan, Almanya'da yeni hükümet, 26 Ocak’ta bu yıl için daha önce yüzde 4,1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini COVID-19’un Omicron varyantının oluşturduğu sıkıntılardan dolayı aşağı yönlü revize ederek yüzde 3,6'ya çekmişti.