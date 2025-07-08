Almanya’da 125 bin yıllık ‘yağ fabrikası’ ortaya çıkarıldı

Almanya’da bir göl kenarında yapılan arkeolojik kazılarda, Neandertallerin hayvan kemiklerinden sistematik biçimde yağ elde ettiği ortaya çıktı. Kazılarda bulunan binlerce kemik parçası ve taş alet, tarih öncesi insanların beslenme konusunda tahmin edilenden çok daha gelişmiş yöntemler kullandığını gösteriyor.

Kazılar, Leipzig yakınlarındaki Neumark-Nord bölgesinde yapıldı. Bilim insanları yaklaşık 120 bin kemik parçası ve 16 bin taş alet inceledi. Yapılan analizler, Neandertallerin hayvanları avladıktan sonra, iç yağı ve ilik gibi yüksek enerji veren bölümleri çıkarmak için kemikleri kırıp saatlerce kaynattığını gösteriyor.

Sadece et yetmiyordu

Araştırmanın ortaya koyduğu en çarpıcı detaylardan biri de beslenme stratejileri. Neandertaller, büyük oranda hayvansal gıdayla beslendiği için sadece yağsız et tüketmeleri sağlık sorunlarına yol açabilirdi. Bu durumda vücut proteini tam işleyemez ve "protein zehirlenmesi" denilen bir tablo ortaya çıkardı.

Bilim insanlarına göre Neandertallerin günlük protein alımı yaklaşık 300 gramı geçmemeliydi. Bu miktar ise enerji ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyordu. Bu nedenle, kemik yağı gibi yüksek kalorili kaynaklar onlar için hayatiydi.

Avcılıkta ustalık ve planlama

Kazılarda, büyük oranda at, geyik ve nesli tükenmiş dev sığır türü aurochs gibi hayvanların uzun kemiklerine rastlandı. Bu kemikler, en çok ilik barındıran parçalar olarak dikkat çekiyor. Bilim insanlarına göre bu durum, Neandertallerin kalori açısından en verimli parçaları seçerek planlı hareket ettiklerini gösteriyor.

Araştırma ekibinden Profesör Wil Roebroeks, “Neandertallerin ilkel ve beceriksiz olduğu yönündeki eski önyargılar, bu bulgularla tamamen çürütülüyor,” dedi.

Araştırmacılar, Neandertallerin bu yağı kaynatmak için muhtemelen hayvan derilerinden, iç organlardan ya da ağaç kabuklarından kaplar yaptığını düşünüyor. Ortaya çıkan sıvı yağ ise belki bitkilerle karıştırılarak “besleyici bir çorba” olarak tüketilmiş olabilir.

Kazılarda ayrıca yanmış fındık, meşe palamudu ve yaban eriği kalıntılarına da rastlandı. Bu da Neandertallerin yalnızca et değil, bitkileri de kullanarak daha zengin ve dengeli bir beslenme biçimi geliştirdiklerini gösteriyor.