Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 17 bin 270 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 84 bin 743’e yükseldi.

Son 24 saatte 487 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 17 bin 123'e çıktı.

Bugün açıklanan ölü sayısı, "salgının başından beri açıklanan en yüksek günlük sayı" oldu. Şimdiye kadar COVID-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm sayısı 426 ile 27 Kasım'da kaydedilmişti.

Ülkede COVID-19’dan iyileşenlerin sayısı da 779 bin 500 olarak açıklandı.

Rusya'da ise son 24 saatte 25 bin 345 kişide koronavirüs tespit edildi. 589 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle günlük ölü sayısında rekor kırıldı.