Almanya Ukraynalı mülteciler için AB'den daha fazla para istedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

AB ülkelerinin milyonlarca Ukraynalı mülteciye kucak açtığını ifade eden Scholz, en fazla mülteciyi Almanya, Polonya, Çekya ve diğer birkaç ülkenin kabul ettiğini belirtti.

Scholz, diğer ülkelerin mültecileri kabul etmelerine daha az katkıda bulunmaları durumda AB'nin, geçim giderleri, meslek eğitim, dil kursları gibi konularda çok fazla mülteci kabul eden ülkelere özel mali destek sağlama kararı vermesinin zamanının geldiğini söyledi.

Polonyalı ve Çekyalı mevkidaşlarıyla AB Komisyonu Başkanı'na bunun yazılı olarak aktarıldığını dile getiren Scholz konunun zirvede görüşüleceğini kaydetti.

AB Yüksek Temsilciliği için Estonya Başbakanı önerilecek

Zirvede önemli konulardan birinin de AB'nin üst yönetiminin kararlaştırılması olduğuna işaret eden Scholz, bunun "titiz ve adil bir şekilde" tartışılacağını vurguladı.

Scholz, muhafazakarın, sosyal demokratların ve liberallerin buna ilişkin mutabakat sağladığını ancak Komisyon Başkanı'nın Avrupa Parlamentosu'nun desteğini de alması gerektiğini belirterek, "Dolayısıyla bu sadece 27 devlet ve hükümet başkanının üzerinde anlaşması gereken bir konu değil, aynı zamanda Komisyon Başkanı'nın Parlamentoda ne tür bir siyasi çoğunluğa sahip olduğu ile ilgili bir konudur." dedi.

Avrupa Halk Partisi (EPP), Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) ve Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) gruplarının AB Komisyonu Başkanlığı için Ursula von der Leyen'in, AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz Başbakanı Antonio Costa'nın ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği için Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın önerilmesi için anlaştığına işaret eden Scholz, "Şimdi Avrupa'daki iyi dostlarımızla bu konuyu görüşüyoruz. Elbette herkesin, Parlamentoda çoğunluğu sağlayabilecek bu öneriyi destekleyeceğini umuyoruz." diye konuştu.