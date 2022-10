Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Lambrecht’in Ukrayna’da bugün mevkidaşı Oleksii Reznikov ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Biz, dostlarımızı gerektiği sürece destekleriz." ifadesi yer aldı.

Alman Haber Ajansı’ndaki habere göre Lambrecht, Odessa’da yaptığı açıklamada, Almanya’nın Ukrayna’ya birkaç ay önce sağlamaya söz verdiği "IRIS-T" tipi hava savunma sisteminin gelecek günlerde ulaştırılacağını belirtti.

In their fight against Russian aggression, we are supporting our Ukrainian friends with further aid. Among other things, we are delivering the IRIS-T SLM air defence system very soon. pic.twitter.com/VfL5DlLqvE