Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tabasco eyaletinin Centla kasabası yakınlarında yaşanan kaza sonucu orduya ait Eurocopter tipi bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Kaza anında helikopterde 5 askeri personelin bulunduğu ifade edilirken 3 askerin olayda hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı açıklandı.

Yaralanan askerler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılırken, yetkililer kazanın helikopterin keşif uçuşu yaptığı sırada meydana geldiğinin bilgisini verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.