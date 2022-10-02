Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 00:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Meksika'da askeri helikopter düştü: 3 ölü
Meksika'nın Tabasco eyaletinde askeri bir helikopter düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Tabasco eyaletinin Centla kasabası yakınlarında yaşanan kaza sonucu orduya ait Eurocopter tipi bir helikopter henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Kaza anında helikopterde 5 askeri personelin bulunduğu ifade edilirken 3 askerin olayda hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı açıklandı.
Yaralanan askerler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılırken, yetkililer kazanın helikopterin keşif uçuşu yaptığı sırada meydana geldiğinin bilgisini verdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Meksika
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