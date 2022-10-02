Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar 00:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da traktör gölete düştü: 22 ölü
[Fotograf: İHA]
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir traktörün gölete düşmesi sonucu 22 kişi hayatını kaybetti. Polis, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığını açıkladı.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Kanpur bölgesinde kasasında 60 yolcu bulunan bir traktör gölete düştü.
Olay yerine çok sayıda ilk yardım ekipleri sevk edilirken, yetkililer kazada 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis, kazanın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklandığının bilgisini paylaştı.
Arama kutarma çalışmaları devam ediyor
Hindistan Başbakanı Yogi Adiyanath kazadan dolayı üzgün olduklarını ve yaralıların uygun şekilde tedavi edilmesi için görevlilere talimat verildiğini söyledi.
Şu ana kadar 11'i kadın, 11'i çocuk olmak üzere 22 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kurtarma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Hindistan
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