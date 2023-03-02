Bakan Boris Pistorius, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) diğer üyeleriyle yaptığı toplantıda konuştu.

"Ülkeyi savunabilecek, yani onu saldırgan, vahşice yürütülen bir savaşa karşı savunabilecek silahlı kuvvetlerimiz yok" dedi.

Bakan, Bundeswehr'in federal hükümetin onlarca yıllık ihmalinden sonra yetersiz personel ve donanıma sahip olduğunu söyledi.

Pistorius, Almanya'nın NATO standartlarına ulaşabilmesi için ordusuna çok daha fazla yatırım yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Alman ordusunun komutanı ve en yüksek rütbeli subayı Korgeneral Alfons Mais Pazar günü DPA basın ajansına verdiği demeçte, Şansölye Olaf Scholz'un daha önce vaat ettiği 100 milyar Euro'nun ülkenin silahlı kuvvetlerini savaşa hazır hale getirmek için yeterli olmayacağını söyledi.

Alman Silahlı Kuvvetleri Birliği Başkanı Albay Andre Wustner, Bundeswehr'in savaşa hazır olmamasıyla ilgili başka açıklamalarda bulundu ve Bild'e verdiği bir röportajda stokta bulunan yaklaşık 300 Leopard 2 tankının sadece yüzde 30'unun hazır olduğunu iddia etti.