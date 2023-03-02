California Disiplin ve Rehabilitasyon Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, California'da kurulan 3 üyeli komisyon, 78 yaşındaki mahkum Sirhan'ın şartlı tahliye talebini kabul etmedi.

Böylece, Sirhan'ın 17. şartlı tahliye talebi reddedilmiş oldu.

Sirhan'ın avukatı Angela Berry, karara ilişkin yaptığı açıklamada, psikiyatristlere göre müvekkilinin yıllardır toplum için herhangi bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Müvekkilinin sorumluluk bilinci geliştirmediğine dair görüşlerin yersiz olduğunu savunan Berry, "Geçen sefer onu tahliye için uygun bulmuşlardı ve bugün hiçbir şey değişmedi. Uygun davranış sergilemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, 2021'de yapılan duruşmada Sirhan'ın şartlı tahliyesine hükmetse de California Valisi Gavin Newsom, tutukluluğun devamına karar vermişti.

Newsom, 2022'de, Sirhan’ın toplum için hala tehlike oluşturduğunu ve Amerikan tarihini değiştiren eylemindeki sorumluluğunu üstlenmediğini belirterek, suikastın Kennedy’nin o zaman hamile eşine ve 10 çocuğuna çektirdiği büyük acıların yanında Amerikan halkına da zarar verdiği gerekçesiyle şartlı tahliyesini reddetmişti.

ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta suikaste kurban gitmişti.