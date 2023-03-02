Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tanzanya'da bir muhalif lider daha ülkesine döndü
Tanzanyalı muhalif lider Godbless Lema, yıllardır sürgünde yaşadığı Kanada'dan ülkesine döndü.
Ana muhalefetteki Demokrasi ve Kalkınma Partisinin (CHADEMA) eski vekillerinden Lema, aldığı tehditler sonrası 2020'de ülkesini terk etti.
Lema, hükümetin muhaliflere yönelik yaklaşımını değiştirmesi sonrası ülkesine döndü.
Kabalalık grup tarafından Arusha kentinde karşılanan Lema, 2010-2020 yıllarında milletvekilliği görevini yürüttü.
CHADEMA'nın eski devlet başkanı adayı olan Tundu Lissu da ocak ayında Belçika'dan ülkesine dönmüştü.
Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, muhalif liderlere güvenliklerinin sağlanacağı sözünü vermişti.
Hassan'ın yerine geçtiği eski Devlet Başkanı John Magufuli, hayatını kaybetmeden önce muhaliflere yönelik baskıcı tutumu yüzünden eleştirilere maruz kalıyordu.
Etiketler: Kanada
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