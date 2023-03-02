“Asriran” internet sitenin haberine göre, Erdebil Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ali Muhammediyan dün eyaletteki 11 okulda 400’den fazla kız öğrencinin zehirlendiğini belirtti.

Muhammediyan, 302 öğrencinin birkaç saat içinde ilk tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 100 öğrencinin ise müşahede altında tutulduğunu aktardı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu kaydeden Muhammediyan, gerekli müdahalenin yanı sıra tetkiklerin de yapıldığını ve detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanı görevlendirildi

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çaharmahal ve Bahtiyari, Elborz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde 3 ayda yaklaşık 2 bin öğrencinin zehirlendiği tahmin ediliyor.

Tahran’da dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi görevlendirildiği bildirilmişti.

Meclis Eğitim, Araştırma ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Alirıza Monadi Sefidan ise, "Yapılan takip ve test sonuçlarına göre, okullarda kullanılan zehirde N2 (diazot) gazının bulunduğu tespit edildi." açıklamasında bulunmuştu.