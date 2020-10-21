Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Almanya Sağlık Bakanı Spahn koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif sonuçlandığı bildirildi.
N-tv'nin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Spahn, COVID-19'a yakalandı.
Alman bakan, nisan ayında bir hastaneye gerçekleştirdiği ziyarette sosyal mesafeyi hiçe saydığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.
"Worldometer" internet sitesine göre, Almanya'da şu ana kadar 9 bin 962 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 383 bini aşmış durumda.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 18:21
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