N-tv'nin Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberine göre Spahn, COVID-19'a yakalandı.

Alman bakan, nisan ayında bir hastaneye gerçekleştirdiği ziyarette sosyal mesafeyi hiçe saydığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalmıştı.

"Worldometer" internet sitesine göre, Almanya'da şu ana kadar 9 bin 962 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 383 bini aşmış durumda.