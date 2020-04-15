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Almanya Sağlık Bakanı sosyal mesafeyi hiçe saydı
[Fotoğraf: Reuters]
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, hastane ziyaretinde sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Hessen eyaletinde bir tıp fakültesini ziyaret eden Almanya Sağlık Bakanı Spahn'ın sosyal mesafeye dikkat etmemesi büyük tepki topladı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, hastane ziyaretinde sosyal mesafeyi hiçe saydı. Kalabalıkla birlikte bindiği asansör fotoğrafı büyük tepki çekti. Detayları @trthaber muhabiri İlhan Atasoy aktardı. pic.twitter.com/z3p3ORAfFt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 15, 2020
Eyalet yetkilileri ve hastane yöneticileriyle birlikte asansöre binen Alman bakan, gündeme oturan fotoğrafa ilişkin açıklama yapmak zorunda kaldı.
Spahn, bu görüntünün uygun olmadığını, bir dahaki sefere merdivenleri kullanacağını söyledi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs salgını koronavirüs covid-19 coronavirüs almanyaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 14:02
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