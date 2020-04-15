Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
ABD'deki mobil morgları kaydeden AA muhabiri gözaltına alındı
New York'ta soğutmalı tırların mobil morglara çevrildiği haberinin görüntülerini drone ile kaydeden Anadolu Ajansı muhabiri Lokman Vural Elibol gözaltına alındı. Drone kamerasına el konulan Elibol, mahkeme tutanağı ile serbest bırakıldı.
Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, dün AA ekibi tarafından görüntülendi.
Görüntüleri drone kamera ile kaydeden AA muhabiri Lokman Vural Elibol gözaltına alındı.
Dron kamerasına el konulan Elibol, mahkeme tutanağı ile serbest bırakıldı.
Elibol, sosyal medya hesabından, konuyla yakından ilgilenen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a ve AA'ya teşekkür etti.
Elibol'un çektiği görüntülerde, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görülüyordu.
Etiketler: new york mobil morg koronavirüs gözaltı abd AA muhabiriSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:38
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