Hükûmet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hoffmann, Polonya'dan bu yönde bir talep gelmediğini de vurgulayarak "Hayır diyebileceğimiz bir soru yok, ancak şu anda neyin doğru olduğu ve Ukrayna'yı nasıl desteklediğimiz konusunda sürekli bir fikir alışverişi içinde olduğumuzu söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 11 Ocak'ta ülkesinin Ukrayna sınırında yer alan Rzeszow şehrinde yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir koalisyonun parçası olarak Leopard tanklarından oluşan bir bölüğü Ukrayna'ya teslim etmeye hazırız." ifadesini kullanmıştı.

Almanya, Leopard tanklarının Ukrayna'ya verilmesi konusunda önemli rol oynuyor çünkü Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye verebilmesi için Berlin hükûmetinin onayı gerekiyor.