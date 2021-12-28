Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, hastaya erken dönemde verildiğinde COVID-19'un şiddetli seyrini önemli ölçüde hafiflettiği için ilacın son derece umut verici olduğunu ifade etti.

"Bununla yoğun bakımda çok sayıda ağır seyirleri engelleyebileceğimizi bekliyorum." ifadesini kullanan Lauterbach, ilacın ilk sevkiyatının ocak ayında beklendiğini söyledi.

FDA acil kullanım onayı vermişti

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), bu ilaç için 22 Aralık'ta acil kullanım onayı verildiğini açıklamıştı.

İlacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edilen açıklamada, "Paxlovid" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilacın 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacağı belirtilmişti.

Ağızdan alınan ilacın COVID-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.

EMA tavsiye etti

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) 16 Aralık'ta yapılan açıklamada da "Paxlovid" adlı ilacın AB'de kullanımının henüz resmen onaylanmadığı ancak yetişkinlerin COVID-19 tedavisinde kullanılabileceği duyurulmuştu.