İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran'da katıldığı bir etkinlik sonrasında gazetecilerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin olumlu olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor. Şu anda önemli olan, müzakere ekibimizin odaklandığı ortak bir metnin ortaya çıkarılması ve karşı tarafın parantez içine aldığımız konulara, yani anlaşmazlık konularına odaklanmış olmasıdır." dedi.

Yemen konusuna da değindi

Abdullahiyan, müzakerelerde Avrupa Birliğinin aktif rol üstlendiğini belirterek, "Karşı taraflar, bu ortamda başlayan müzakereleri iyi niyetle ve ciddiyetle sürdürürse yakın gelecekte herkes için iyi bir anlaşmaya varılabilir." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, Yemen'le ilgili bir soru üzerine, "Yemen'in ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için bu ülkedeki tüm Yemenli grupların katılımıyla bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun yerine de yakın zamanda yeni bir büyükelçi görevlendirileceğini aktardı.