Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 14:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Suudi Arabistan’da kamyon camiye daldı: 5 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir kamyonun duvara çarparak camiye girmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Olay, Cidde kentinin Al-Rawabi semtinde yaşandı.
Bir kamyon şoförü, aracının kontrolünü kaybederek duvara çarpıp El Ammar Camii’ne daldı.
Meydana gelen kazada, camide namaz kılan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle camide büyük maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Suudi Arabistan Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:38
- 15:37
- 15:32
- 15:33
- 15:17
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da pitbull saldırıları: 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz