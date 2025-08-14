Açık 34ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 14.08.2025 11:38

Almanya, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına 500 milyon dolar katkı sağlayacak

Almanya, diğer müttefikleriyle NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) kapsamında 500 milyon dolar değerinde askeri yardım paketini finanse etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Almanya, NATO'nun Ukrayna'ya yeni destek programına 500 milyon dolar katkı sağlayacak

Almanya Savunma Bakanlığından "PURL" programına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Almanya'nın, diğer müttefikleriyle PURL kapsamında toplam değeri 500 milyon dolara ulaşan ilk kapsamlı askeri yardım paketlerinden birini finanse etmeye hazır olduğu belirtildi.

ABD'ye Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamayı sürdürme isteğinden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Almanya'nın, bu girişime katılma kararıyla Ukrayna'ya desteğini önemli ölçüde güçlendirdiği vurgulandı.

Açıklamada, hükümetin, ayrıntılar konusunda NATO ve müttefiklerle yakın istişare halinde olduğu kaydedildi.

ETİKETLER
Almanya NATO Ukrayna
Sıradaki Haber
Yardım kuruluşları, İsrail'e "Gazze'de yardımı silah olarak kullanmayı" durdurma çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:31
Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde yangın: Gökyüzü dumanla kaplandı
12:26
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti
12:13
Bu hafta 8 yeni film vizyona girecek
12:04
MSB kaynakları: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı
11:59
Meteoroloji'den denizler için "fırtına" alarmı
11:54
Bazı şirketlere elektronik defter uygulamasında muafiyet tanındı
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
Gaziantep'te sıcak hava etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
23 yılda savunma sanayiinde tarihi adımlar
23 yılda savunma sanayiinde tarihi adımlar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ