Yardım kuruluşları, İsrail'e "Gazze'de yardımı silah olarak kullanmayı" durdurma çağrısı yaptı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası devam ederken, 108 uluslararası insani yardım kuruluşu, bölgede yardımın silah olarak kullanılmasının durdurulmasına ilişkin ortak bir mektup yayımladı.

Mektupta, uluslararası insani yardım alanında faaliyet gösteren CARE, Oxfam, Save the Children, Action Against Hunger (ACF) ve Sınır Tanımayan Doktorlar'ın da aralarında bulunduğu 100'den fazla STK, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımı kısıtlayan uygulamalarını "yardımın silah haline getirilmesi" olarak nitelendirdi.

Temmuz ayında 60'tan fazla insani yardım talebinin İsrail tarafından reddedildiği belirtilen mektupta, 2 Mart'tan bu yana çoğu uluslararası insani yardım kuruluşunun Gazze'ye "tek bir kamyon" yardım malzemesi teslim edemediği kaydedildi.

Mektupta, İsrail makamlarının 2 Mart'tan bu yana yeni kayıt kurallarını gerekçe göstererek, düzinelerce sivil toplum örgütünün hayati yardım malzemeleri getirme taleplerini reddettiği aktarıldı.

STK'ların yardım ulaştıramamasının hastaneleri temel malzemelerden mahrum bıraktığı belirtilen mektupta, "Çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yardım çalışanları açlık ve önlenebilir hastalıklardan ölmektedir. Yardım çalışanları ise aç karnına işe gitmek zorunda kalmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Mektupta, İsrail'in uygulamasının, Filistinli personel listeleri ve bağışçı bilgileri gibi hassas verilerin İsrail makamlarına iletilmesini zorunlu kıldığı, bu şartların veri koruma yasalarını ihlal ettiği, personel güvenliğini riske attığı ve insani yardımın tarafsızlığı ilkesini zedelediği vurgulandı.

Ayrıca mektupta, söz konusu uygulamanın "İsrail devletinin meşruiyetini sorgulamak" gibi siyasi nitelikli ve muğlak kriterler gerekçe gösterilerek, yardım taleplerinin reddedilmesini mümkün kıldığı ifade edildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) olarak adlandırılan "askerileşmiş" gıda dağıtım mekanizması da sert bir dille eleştirilen mektupta, bu sistemin, yardıma ulaşmaya çalışan en az 859 Filistinlinin ölümüne yol açtığı ve insani yardım yerine siyasi kontrol aracı haline geldiği bildirildi.

Mektupta, STK'lar, İsrail'in bürokratik engellemeleri ve yardımın siyasallaştırılması uygulamalarına son verilmesi için baskı yapılmasının yanı sıra hassas verilerin zorla paylaşılmasının engellenmesini ve insani yardımın geçişi için tüm kara sınır kapılarının koşulsuz ve derhal açılmasını talep etti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği, açlık nedeniyle ölenlerin sayısının 235'e çıktığı bildirilmişti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.