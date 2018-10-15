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Almanya Köln'deki rehine krizi sona erdi

Almanya'nın Köln kentindeki merkez tren istasyonunda yaşanan rehine krizinde zanlı ağır, rehin alınan genç kadın ise hafif yaralandı.

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Almanya Kölndeki rehine krizi sona erdi

Köln polis sözcülüğü, düzenlenen operasyon sonucu olayın tamamen kontrol altına alındığını duyurarak, yaralıların tedavi altına alındığını bildirdi.

Yerel basına göre, 60 yaşlarında olan bir kişinin genç bir kadını rehin aldığı bilgisi üzerine polis harekete geçti.

Yerel saatle 12.45'de meydana gelen olayda, günde bin 300 tren seferi yapılan ve ortalama 280 bin yolcunun kullandığı istasyon boşaltılarak seferler durduruldu.

İstasyondaki bir eczanede süren rehin alma olayı için özel birlikler görevlendirildi.

Olayın nedeninin araştırıldığı ve incelemelerin sürdüğü de kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters, AA

Etiketler: tren garı, rehine, Köln, almanya
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