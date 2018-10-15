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AB ve Singapur ticaret anlaşması imzalayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Singapur'la serbest ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalanmasını onayladı.

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AB ve Singapur ticaret anlaşması imzalayacak

Lüksemburg'da toplanan AB Dışişleri Konseyi, AB ve Singapur arasında serbest ticaret anlaşması (STA) ve yatırım koruma anlaşması imzalanmasına onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, söz konusu anlaşmaların 19 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilecek 12. Asya-Avrupa Toplantısı'nda (ASEM) imzalanacağı belirtildi.

AB ve Singapur arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları müzakereleri 2010 yılında başlamış, 2014'te tamamlanmıştı.

Gümrük vergileri kaldırılacak

Söz konusu STA ile gümrük vergileri, ürün kategorilerine göre 3 ile 5 yıl arasında kaldırılacak.

STA'nın yürürlüğe girmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması yeterli olurken, yatırım anlaşmasının bütün üye ülke parlamentolarından onay alması gerekiyor.

AB ve Singapur arasındaki toplam ticaret hacmi 2017 yılında 53,3 milyar euro seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde AB, Singapur'a 33,16 milyar euro, Singapur ise AB'ye 20,14 milyar euro'luk ihracat yaptı. AB ülkeleri, Singapur'a özellikle otomobil ve makine, Singapur ise AB'ye kimyasal ve tıbbi ürün sattı.

Kaynak: AA

Etiketler: singapur, serbest ticaret, AB
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