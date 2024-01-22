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Dünya
AA 22.01.2024 15:42

Almanya, Gazze'de acil insani ara çağrısında bulundu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Filistin halkına insani yardımların ulaşması için Gazze'de acil insani ara verilmesini istedi.

Almanya, Gazze'de acil insani ara çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanı Baerbock, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Gazze'deki durumu hafifletmek, özellikle çocukların inanılmaz acılarını dindirmek ve aynı zamanda hala Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakabilmesi için Gazze'de insani duraklamalara acilen ihtiyacımız var" dedi.

Baerbock, AB toplantısında ağırlıklı olarak Gazze'ye yönelik insani yardımın artırılmasının yollarını ve insani ara için diplomatik çabaları görüşeceklerini ifade ederek, "İsrail ancak Filistinliler güvenlik içinde ve onurlu şekilde yaşayabildiği zaman güvenlik içinde yaşayabilir. Filistinliler de ancak İsrail güvenlik içinde yaşadığında onurlu, güvenli ve özgür şekilde yaşayabilir" diye konuştu.

Baerbock, iki devletli çözümün İsrail-Filistin sorununun çözülmesinin tek yolu olduğunu vurguladı.

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