FAA, MAX 9'ların kapı dizaynına sahip diğer uçaklarda inceleme tavsiye etti

FAA dün yaptığı açıklamada “Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737-900ER uçağı operatörlerinin, kapının uygun şekilde sabitlendiğinden emin olmak için orta çıkış kapısı kapaklarını görsel olarak incelemelerini tavsiye ediyor. Boeing 737-900ER, MAX filosundan değildir ancak aynı kapı kapak tasarımına sahiptir” denildi.

Alaska Havayollarına ait Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının havadayken gövdesinden uçak kapısı dışarı doğru kopmuştu. United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini duyurmuştu.