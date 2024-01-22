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Dünya
DHA 22.01.2024 15:20

FAA, MAX 9'ların kapı dizaynına sahip diğer uçaklarda inceleme tavsiye etti

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737 Max 9 uçağında kapak tipi kapının havada kopması sonrasında havayollarına aynı kapı dizaynına sahip Boeing 737-900ER uçaklarında da ‘inceleme’ yapılmasını tavsiye etti.

FAA, MAX 9'ların kapı dizaynına sahip diğer uçaklarda inceleme tavsiye etti
[Fotograf: Reuters]

FAA dün yaptığı açıklamada “Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing 737-900ER uçağı operatörlerinin, kapının uygun şekilde sabitlendiğinden emin olmak için orta çıkış kapısı kapaklarını görsel olarak incelemelerini tavsiye ediyor. Boeing 737-900ER, MAX filosundan değildir ancak aynı kapı kapak tasarımına sahiptir” denildi. 

Alaska Havayollarına ait Boeing 737-9 MAX yolcu uçağının havadayken gövdesinden uçak kapısı dışarı doğru kopmuştu. United Havayolları, Alaska Havayolları, Türk Hava Yolları, Copa Havayolları ve Aeromexico, filolarındaki aynı model uçakları detaylı denetimler için hizmetten çekerek yere indirdiğini duyurmuştu. 

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