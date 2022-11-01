Almanya'nın Köln kenti yakınlarında 1963 ve 2003 yılları arasında inşa edilmiş dokuz üniteden oluşan Niederaussem Elektrik Santrali, 3 bin 396 MW net elektrik üretim kapasitesi ile Almanya'da faaliyette olan ikinci büyük linyit kömürlü termik santrali olma özelliğini taşıyor.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bergheim şehri sınırları içinde yer alan santralin, 2018 yılında ölçülen 27,2 milyon ton karbondioksit üretimi ile dünyanın havayı en çok kirleten on kömürlü termik santralinden biri olduğu tahmin ediliyor.

Almanya son aldığı kararla fosil yakıtlı kömür santrallerini 2030 yılında kapatmayı planlıyor. Daha önce bu hedef en geç 2038 olarak belirlenmişti.