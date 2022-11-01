İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının 2017'de İran Meclisi tarafından onaylanan "ABD'nin İnsan Hakları İhlalleri ile Bölgedeki Maceracı ve Terörist Eylemleriyle Mücadele" yasasına uygun olarak alındığı ifade edildi.

Yaptırımların "insan haklarına aykırı faaliyetlerde bulunmak, İran'ın iç işlerine müdahale, İran'da şiddet ve terör eylemlerini teşvik etmekle" suçlanan Amerikalı kişi ve kurumları kapsadığı aktarıldı.

Bu kapsamda, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Kurilla, CENTCOM Komutan Yardımcısı Gregory Guillot, ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo gibi üst düzey isimlerin yanı sıra Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Dokuzuncu Hava Kuvvetleri ve Ulusal Muhafızların da yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yaptırımların vize yasağını, İran'daki mal ve finansal varlıklara el konulmasını ve banka hesaplarının dondurulmasını içerdiği kaydedildi.