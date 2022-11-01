Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da kömür ocağında göçük: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotograf: AFP]
İran'ın Kirman eyaletinde bir kömür ocağında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kirman Çalışma ve Sosyal Refah Genel Müdürü Huşyar Ahmedi, olayla ilgili İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuştu.
Ahmedi, "Kirman eyaletine bağlı Kuhbenan ilçesindeki kömür ocağında dün gece meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçi yaşamını yitirdi" dedi.
Kirman Kızılay Başkan Yardımcısı Muhammed Emirhani, dün gece yaptığı açıklamada, göçükten 3 işçinin yaralı çıkarıldığını, ayrıca 2 işçiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylemişti.
Etiketler: İran
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