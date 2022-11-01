Peş peşe gerçekleştirdiği füze denemeleri ile Kore Yarımadası'nda tansiyonun yükselmesine neden olan Pyongyang yönetimi, dün bölgede ortak hava tatbikatı başlatan ABD ve Güney Kore'yi hedef aldı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Seul-Washington ittifakının düzenlediği ortak tatbikatlar `sürekli ve pervasız askeri provokasyonlar` olarak nitelendirildi.

Eylemin `Kore Yarımadası'ndaki beklenmedik bir durum karşısında Kuzey Kore'nin stratejik hedeflerini vurmayı amaçlayan saldırganca bir savaş tatbikatı olduğu` savunuldu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin egemenliğini, halkının güvenliğini ve toprak bütünlüğünü dış askeri tehditlerden korumak için gerekli tüm önlemleri almaya hazır olduğu belirtilerek, "ABD ciddi askeri provokasyonlarında ısrar ederse Kuzey Kore daha güçlü tedbirleri değerlendirmeye alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Daha ciddi tedbirlerin ne olduğu konusunda bilgi ise paylaşılmadı.

Güney Kore ve ABD geniş çaplı tatbikata başlamıştı

240 uçakla ortak tatbikat Güney Kore ve ABD, son 5 yılın ilk büyük ölçekli ortak hava tatbikatına dün başlamış, 5 gün sürecek tatbikatta 2 ülkeden 240 savaş uçağının yer alacağı açıklanmıştı. Tatbikatın, iki ülkenin ortak hava operasyonlarının başarısını doğrulamayı hedeflediği kamuoyuna yansımıştı.