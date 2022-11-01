Blaszczak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Austin ile yaptıkları görüşmenin çok önemli olduğuna değindi.

Rusya'nın "saldırgan" bir tutum sergilediğini öne süren Blaszczak, "Polonya'da ABD birliklerinin varlığının ayrıntılarını, askeri ve modernizasyon iş birliğiyle ilgili konuları da görüştük." ifadelerini kullandı.

Austin de yaptığı paylaşımda, "Blaszczak ile Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlama ve NATO caydırıcılığının güçlü kalmasını temin konusundaki yakın ortaklığımız hakkında konuştum." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın Ukrayna'ya destek sağlama konusunda liderliğine de işaret eden Austin, iş birliğinin önemli olduğunun altını çizdi.