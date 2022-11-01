Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 09:08Son Güncelleme: Kaynak: NBC News
Elon Musk, TikTok'un selefi Vine'ı geri getirebilir
[Getty Images]
Twitter, kullanıcıların 6 saniyelik videolar çekmesine izin veren bir uygulama olan Vine'ı 2012'de satın aldı. Ancak video hizmetini TikTok'un yükselişinden önce kapattı. Şirketin yeni sahibi Musk, şimdi TikTok'un selefi Vine'ı geri getirme planı yapıyor.
Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, Twitter'ın TikTok'un bu formatı popüler hale getirmesinden çok önce satın aldığı ve bıraktığı kısa biçimli video uygulaması Vine'ı geri getirmeyi düşünüyor .
Kaynaklara göre bu bilgi, Twitter CEO'su Elon Musk'ın kullanıcıların Vine'ı geri isteyip istemediklerini soran bir anket yayınlamasından 24 saatten kısa bir süre sonra geldi.
Ankete katılanların yüzde 70'e yakını, sosyal medya uygulamasının geri gelmesi yönünde oy kullandı.
Bring back Vine?— Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022
Musk ayrıca, yeniden canlandırılan Vine'ın nasıl TikTok'tan daha iyi hale getirileceğine dair fikirler de istedi.
Hizmet yeniden başlatılırsa, ByteDance'in TikTok'una rakip olabilir.
Etiketler: Elon Musk Sosyal Medya TikTok Twitter
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