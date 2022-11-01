Twitter'ın yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, Twitter'ın TikTok'un bu formatı popüler hale getirmesinden çok önce satın aldığı ve bıraktığı kısa biçimli video uygulaması Vine'ı geri getirmeyi düşünüyor .

Kaynaklara göre bu bilgi, Twitter CEO'su Elon Musk'ın kullanıcıların Vine'ı geri isteyip istemediklerini soran bir anket yayınlamasından 24 saatten kısa bir süre sonra geldi.

Ankete katılanların yüzde 70'e yakını, sosyal medya uygulamasının geri gelmesi yönünde oy kullandı.

Musk ayrıca, yeniden canlandırılan Vine'ın nasıl TikTok'tan daha iyi hale getirileceğine dair fikirler de istedi.

Hizmet yeniden başlatılırsa, ByteDance'in TikTok'una rakip olabilir.