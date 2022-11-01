Cleverly, Rusya-Ukrayna savaşındaki nükleer silah gündemine atıfta bulunarak, "Hiçbir ülke, nükleer kullanımı hakkında konuşmuyor; Rusya'yı veya Başkan Putin'i tehdit etmiyor." dedi.

Herhangi bir nükleer silah kullanımının çatışmanın doğasını değiştireceğini vurgulayan Cleverly, bunun Rusya için ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da nükleer silah kullanmaktan bahsetmediğini ancak Kiev'in "kirli bomba" kullanabileceğini söylemişti.