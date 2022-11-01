Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 08:19Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İngiltere'den Rusya'ya: Nükleer silahın ciddi sonuçları olur
[Fotograf: AA]
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmasının ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu.
Cleverly, Rusya-Ukrayna savaşındaki nükleer silah gündemine atıfta bulunarak, "Hiçbir ülke, nükleer kullanımı hakkında konuşmuyor; Rusya'yı veya Başkan Putin'i tehdit etmiyor." dedi.
Herhangi bir nükleer silah kullanımının çatışmanın doğasını değiştireceğini vurgulayan Cleverly, bunun Rusya için ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'da nükleer silah kullanmaktan bahsetmediğini ancak Kiev'in "kirli bomba" kullanabileceğini söylemişti.
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